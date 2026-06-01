Place aux animaux exposition Rang-du-Fliers
Place aux animaux exposition Rang-du-Fliers lundi 29 juin 2026.
Rang-du-Fliers
Place aux animaux exposition
Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-06-29
du lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
———————————————————————————————
Exposition de groupe sur le thème des animaux
Entrée libre .
Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Place aux animaux exposition Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers
À voir aussi à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais)
- Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées Rang-du-Fliers 4 juillet 2026
- 7° Rencontre littéraire Céline Ghys Rang-du-Fliers 10 juillet 2026
- Guinguette estivale Rang-du-Fliers 22 juillet 2026
- Ca sent le sapin Rang-du-Fliers 5 septembre 2026
- Le Grand démontage Rang-du-Fliers 25 septembre 2026