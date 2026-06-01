Rang-du-Fliers

Place aux animaux exposition

Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-06-29

du lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

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Exposition de groupe sur le thème des animaux

Entrée libre .

Office de tourisme 152 route de Merlimont Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

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English :

L’événement Place aux animaux exposition Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers