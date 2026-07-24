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AGENDA · Belfort

Place aux arts avenue Foch Belfort

samedi 15 août 2026 · avenue Foch · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
avenue Foch
Adresse
Square du souvenir
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

Place aux arts

avenue Foch Square du souvenir Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le square du Souvenir se transforme en une véritable galerie à ciel ouvert à l’occasion de ce rendez-vous artistique estival incontournable. Retrouvez 72 exposants (peinture, dessin, sculpture,gravure…) ainsi que 2 ateliers proposés par l’Imaginarium.   .

avenue Foch Square du souvenir Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24 

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English : Place aux arts

L’événement Place aux arts Belfort a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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