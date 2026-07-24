Place aux arts avenue Foch Belfort
samedi 15 août 2026 · avenue Foch · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Place aux arts
avenue Foch Square du souvenir Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le square du Souvenir se transforme en une véritable galerie à ciel ouvert à l’occasion de ce rendez-vous artistique estival incontournable. Retrouvez 72 exposants (peinture, dessin, sculpture,gravure…) ainsi que 2 ateliers proposés par l’Imaginarium. .
avenue Foch Square du souvenir Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24
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English : Place aux arts
L’événement Place aux arts Belfort a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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