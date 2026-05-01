La Crèche

Place des Familles espace jeux libres

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de place des familles découvrez l’espace jeux libres. Pour les enfants: construction, motricité et dînette. .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles espace jeux libres

L’événement Place des Familles espace jeux libres La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre