Place des Familles fabrique de bonbons La Crèche
Place des Familles fabrique de bonbons La Crèche samedi 30 mai 2026.
La Crèche
Place des Familles fabrique de bonbons
La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de place des familles participez à l’atelier fabrique de bonbons. Un atelier gourmand et créatif pour apprendre à fabriquer vos bonbons et sucettes maison ! .
La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles fabrique de bonbons
L’événement Place des Familles fabrique de bonbons La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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