La Crèche

Place des Familles le jeu des défis

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de place des familles découvrez le jeu des défis. Jeu de l’oie en équipe, animé autour de questions sur la santé mentale et les émotions. Des petits défis sportifs viennent rythmer la partie pour apprendre, bouger et s’amuser ensemble. .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles le jeu des défis

L’événement Place des Familles le jeu des défis La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre