La Crèche

Place des Familles soirée jeux vidéo

Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre de place des familles découvrez un tournoi de jeux vidéo intergénérationnels sur grand écran. Partagez un moment parent-enfant, autour d’un jeu vidéo. .

Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 aps-periscolaire@ville-lacreche.fr

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English : Place des Familles soirée jeux vidéo

L’événement Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre