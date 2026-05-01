Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche

Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche

Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Rue du Champ de Foire

Ville : 79260 La Crèche

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Crèche

Place des Familles soirée jeux vidéo

Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Dans le cadre de place des familles découvrez un tournoi de jeux vidéo intergénérationnels sur grand écran. Partagez un moment parent-enfant, autour d’un jeu vidéo.   .

Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92  aps-periscolaire@ville-lacreche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Place des Familles soirée jeux vidéo

L’événement Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)