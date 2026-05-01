Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche
Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche jeudi 21 mai 2026.
La Crèche
Place des Familles soirée jeux vidéo
Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Dans le cadre de place des familles découvrez un tournoi de jeux vidéo intergénérationnels sur grand écran. Partagez un moment parent-enfant, autour d’un jeu vidéo. .
Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 aps-periscolaire@ville-lacreche.fr
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English : Place des Familles soirée jeux vidéo
L’événement Place des Familles soirée jeux vidéo La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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