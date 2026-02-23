Planche à voile: National Windfoil et Techno 293, Championnat de France Raceboard Boulevard des Émigrés Quiberon
Planche à voile: National Windfoil et Techno 293, Championnat de France Raceboard
Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon Morbihan
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00
2026-10-17
200 futurs champions de la voile française s’affronteront en planches à voile à Foil et traditionnelles, lors de courses spectaculaires où vitesse et maîtrise technique feront la différence.
Départs en matinée visibles de la plage du Porigo et courses en Baie de Quiberon visibles depuis la terre avec de bonnes jumelles ! .
