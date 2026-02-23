Planche à voile: National Windfoil et Techno 293, Championnat de France Raceboard Boulevard des Émigrés Quiberon

Planche à voile: National Windfoil et Techno 293, Championnat de France Raceboard

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

200 futurs champions de la voile française s’affronteront en planches à voile à Foil et traditionnelles, lors de courses spectaculaires où vitesse et maîtrise technique feront la différence.

Départs en matinée visibles de la plage du Porigo et courses en Baie de Quiberon visibles depuis la terre avec de bonnes jumelles ! .

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Planche à voile: National Windfoil et Techno 293, Championnat de France Raceboard Quiberon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon