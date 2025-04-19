Plané-goûter

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-04-11 2026-12-19

Venez passer un moment en famille au coté de nos médiateurs !

Après un atelier créatif sur le thème de l’astronomie, enfants et parents profiteront d’une séance de planétarium commentée passionnante ! Au programme découverte des constellations et des astres pour un voyage vers la Lune et les planètes ! Un goûter convivial sera proposé aux participants au cours de l’animation.

Le nombre de places disponibles dans le planétarium est limité réservation fortement conseillée.

Un billet d’entrée est offert à l’accompagnateur de l’enfant. 18 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

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English :

Come and spend some family time with our mediators!

L’événement Plané-goûter Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE