Planétarium et Château d’Épinal Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Planétarium et Château d’Épinal Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains lundi 27 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Planétarium et Château d’Épinal
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:15:00
fin : 2026-07-27 17:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Une sortie intergénérationnelle qui ravira petits et grands. Entre découverte du ciel étoilé au planétarium et visite du château d’Épinal, cette journée promet émerveillement et partage.
Départ 9h15 | Retour 17h30 (au CSC Taiclet).
Paiement à la réservation. .
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
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English : Planétarium et Château d’Épinal
L’événement Planétarium et Château d’Épinal Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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