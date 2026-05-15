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Planétarium et Château d’Épinal Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Planétarium et Château d’Épinal Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Place du 8 Mai 1945
Adresse
Centre social et culturel Georges Taiclet
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
09:15:00
Tarif
6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Luxeuil-les-Bains

Planétarium et Château d’Épinal

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:15:00
fin : 2026-07-27 17:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Une sortie intergénérationnelle qui ravira petits et grands. Entre découverte du ciel étoilé au planétarium et visite du château d’Épinal, cette journée promet émerveillement et partage.
Départ 9h15 | Retour 17h30 (au CSC Taiclet).
Paiement à la réservation.   .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 

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English : Planétarium et Château d’Épinal

L’événement Planétarium et Château d’Épinal Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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