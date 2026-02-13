PLANÈTES, La Comète, Châlons-en-Champagne

PLANÈTES Mercredi 11 mars, 16h00 La Comète Marne

CINÉ ACTIVITÉS LE MERCREDI 11 MARS À 16H – SUIVI D’ACTIVITÉS ET D’UN GOÛTER OFFERT PAR LA COMÈTE — Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce… Une odyssée sans paroles, d’une beauté saisissante, où la nature palpite, menace et émerveille !

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/978?showId=3475 »}]

