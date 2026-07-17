Plantes et passion : portes ouvertes aux serres municipales, Serres municipales, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Plantes et passion : portes ouvertes aux serres municipales 19 et 20 septembre Serres municipales Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez célébrer le patrimoine naturel en devenir, lors de notre journée portes ouvertes aux serres municipales ! Découvrez nos serres, où une multitude de plantes et de fleurs s’épanouissent, et apprenez-en davantage sur les techniques de culture utilisées par nos jardinières passionnées. Que vous soyez un amateur de jardinage ou simplement curieux de la nature, cette journée promet d’être riche en découvertes et en émotions.

Serres municipales Avenue Désiré-Masson 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brichambeau Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez célébrer le patrimoine naturel en devenir, lors de notre journée portes ouvertes aux serres municipales ! Découvrez nos serres, où une multitude de plantes et de fleurs s’épanouissent, et sur…