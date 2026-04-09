Assier

Plantez-là ! Festival à Assier spectacle Mousse, Cie Anoraks

le copeau Assier Lot

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

Dans Mousse, il y a un micro, des balles, un jardinier, une plante, un k-way de grand-mère, France Gall et puis Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur professionnel et un grand karaoké

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

Dans Mousse, il y a un micro, des balles, un jardinier, une plante, un k-way de grand-mère, France Gall et puis Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur professionnel et un grand karaoké. La performance naît de gestes simples, de situations parfois absurdes, et surtout d’une amitié extraordinaire qui se dessine sous nos yeux.

Un spectacle de jonglerie punk, à la fois triste et rigolo, profondément humain, où l’émotion surgit là où on ne l’attend pas !

De et avec Gaëlle Coppée, Jongleuse Denis Michiels, Technicien

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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87 asso.desclous@gmail.com

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English :

The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in prospect! The Festival is 10 years old!

In Mousse, there’s a microphone, balls, a gardener, a plant, grandma’s k-way, France Gall and then Barbara, open eyes, a professional hairdresser and great karaoke

L’événement Plantez-là ! Festival à Assier spectacle Mousse, Cie Anoraks Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac