AGENDA · Haut Valromey
Plantons des arbres !, Jardin de l’unité, Haut Valromey
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'unité · Haut Valromey
Informations pratiques
Plantons des arbres ! Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin de l’unité Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Au parc de l’unité, chaque arbres a une hsitoire ! Venez écouter les récits de ce patrimoine naturel et planter avec nous de nouveaux arbres !
Jardin de l’unité route de Neufontaine1260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Au parc de l’unité, chaque arbres a une hsitoire ! Venez écouter les récits de ce patrimoine naturel et planter avec nous de nouveaux arbres !
©Home for humanity
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