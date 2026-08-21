Plantons des arbres !, Jardin de l’unité, Haut Valromey

Informations pratiques

Plantons des arbres ! Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin de l’unité Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au parc de l’unité, chaque arbres a une hsitoire ! Venez écouter les récits de ce patrimoine naturel et planter avec nous de nouveaux arbres !

Jardin de l’unité route de Neufontaine1260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Au parc de l’unité, chaque arbres a une hsitoire ! Venez écouter les récits de ce patrimoine naturel et planter avec nous de nouveaux arbres !

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