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Plantons des arbres !, Jardin de l’unité, Haut Valromey

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'unité · Haut Valromey

Plantons des arbres !, Jardin de l’unité, Haut Valromey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin de l'unité
Adresse
route de Neufontaine1260 Haut-Valromey
Ville
01260 Haut Valromey
Département
Ain

Plantons des arbres ! Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin de l’unité Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au parc de l’unité, chaque arbres a une hsitoire ! Venez écouter les récits de ce patrimoine naturel et planter avec nous de nouveaux arbres !

Jardin de l’unité route de Neufontaine1260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Au parc de l’unité, chaque arbres a une hsitoire ! Venez écouter les récits de ce patrimoine naturel et planter avec nous de nouveaux arbres !

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