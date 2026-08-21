Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, Châteauneuf, Haut Valromey
samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf · Haut Valromey
Informations pratiques
Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf Samedi 19 septembre, 09h00 Châteauneuf Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, présentation des résultats des campagnes de fouilles archéologiques, appel aux dons pour sauver les murs de courtine du château, avec à gagner : magnets aux couleurs de Châteauneuf et diplôme de citoyen.
Châteauneuf 100 chemin Pierre Gerbais 01260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Songieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, présentation des résultats des campagnes de fouilles archéologiques, appel aux dons pour sauver les murs de courtine du château, avec à gagner : magnets…
©Cercle amical de Songieu
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