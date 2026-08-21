UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Haut Valromey

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, Châteauneuf, Haut Valromey

samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf · Haut Valromey

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, Châteauneuf, Haut Valromey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Châteauneuf
Adresse
100 chemin Pierre Gerbais 01260 Haut-Valromey
Ville
01260 Haut Valromey
Département
Ain

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf Samedi 19 septembre, 09h00 Châteauneuf Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, présentation des résultats des campagnes de fouilles archéologiques, appel aux dons pour sauver les murs de courtine du château, avec à gagner : magnets aux couleurs de Châteauneuf et diplôme de citoyen.

Châteauneuf 100 chemin Pierre Gerbais 01260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Songieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, présentation des résultats des campagnes de fouilles archéologiques, appel aux dons pour sauver les murs de courtine du château, avec à gagner : magnets…

©Cercle amical de Songieu

À voir aussi à Haut Valromey (Ain)