Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, Châteauneuf, Haut Valromey

Informations pratiques

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf Samedi 19 septembre, 09h00 Châteauneuf Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, présentation des résultats des campagnes de fouilles archéologiques, appel aux dons pour sauver les murs de courtine du château, avec à gagner : magnets aux couleurs de Châteauneuf et diplôme de citoyen.

Châteauneuf 100 chemin Pierre Gerbais 01260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Songieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, présentation des résultats des campagnes de fouilles archéologiques, appel aux dons pour sauver les murs de courtine du château, avec à gagner : magnets…

©Cercle amical de Songieu