Un chant pour Wangari, Jardin de l’unité, Haut Valromey

Informations pratiques

Un chant pour Wangari Samedi 19 septembre, 17h00 Jardin de l’unité Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un chant pour Wangari, c’est avant tout l’histoire d’une enfant émerveillée par la nature, devenue femme, savante, militante, amoureuse, trahie, et toujours debout pour défendre la Terre et la dignité humaine.

Elle et Lui sont amis. Ils partagent une admiration et une conviction commune : raconter, à leur manière, Wangari Maathai, prix Nobel de la Paix 2004. Ils la découvrent d’abord par son autobiographie Celle qui plante des arbres et décident de lui écrire une ode, un chant.

Pas en racontant sa vie entière, pas en réalisant un biopic. Non. En choisissant la force poétique et évocatrice des mots, du théâtre, des corps dansant sur une musique composée pour elle.

Elle et Lui tissent ensemble une traversée. Leurs voix et leurs corps se rencontrent, se croisent, se répondent, au-delà de la mort et des différences, le temps de la célébration théâtrale : de l’enfance dans les montagnes d’Aberdare au pied du mont Kenya à ses études aux États-Unis, du retour dans un Kenya décolonisé, mais inégal, aux luttes politiques et écologiques jusqu’à la reconnaissance internationale d’une femme devenue symbole de résistance et d’espérance.

Rencontre, débat sur la thématique ‘Construire la maison humaine ici et maintenant : quelles actions dans le monde et dans le Bugey ».

Jardin de l’unité route de Neufontaine1260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Un chant pour Wangari, c’est avant tout l’histoire d’une enfant émerveillée par la nature, devenue femme, savante, militante, amoureuse, trahie, et toujours debout pour défendre la Terre et la Elle…

©Comme un Arbre création