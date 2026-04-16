Plastic Boum Boum Philharmonie de Paris Paris

Récompensé en 2024 du prix du public du festival Au bonheur des mômes du Grand-Bornand, Plastic Boum Boum raconte la rencontre de Compost et du Dr Gazouz, deux musiciens revenus d’un futur farfelu, le Trufu, dans lequel les musiques électro subsistent sans électricité. La lutherie sauvage est en marche, matériaux récupérés et détournés : plots de chantier bavards, bidon bleu en mouvement, tuyaux magiques géants, scie passe-partout, caisses en plastique laissant échapper de bruyants trésors… Les deux drôles de clowns de la Compagnie du Trufu font musique et son de tout, réinventent instruments et objets sonores, réenchantent la scène en un grand climax collectif techno boum boum. Un spectacle qui invite à danser et à rire à tout âge.

Précédés d’une ou plusieurs répétitions, les concerts participatifs invitent les spectateurs à prendre une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d’œuvres préparés au préalable.

La répétition pour le public participatif (« La Fanfare du Trufu ») aura lieu le dimanche 4 avril de 16h à 17h (en famille, enfants à partir de 5 ans). Entrée libre sur réservation.

Pour la Compagnie du Trufu, « plastique » rime avec « musique », « rythmique » et « comique ». Son spectacle Plastic Boum Boum est une véritable épopée sonore et ludique, teintée d’un curieux instrumentarium et des sonorités d’une rave-party déglinguée.

Le dimanche 04 avril 2027

de 17h30 à 18h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-04T20:30:00+02:00

fin : 2027-04-04T21:15:00+02:00

Date(s) : 2027-04-04T17:30:00+02:00_2027-04-04T18:15:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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