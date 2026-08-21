Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Buis les Barronies, Médiathèque de Buis les Barronies, Buis-les-Baronnies
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Buis les Barronies · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Pleure pas Bonhomme à la médiathèque de Buis les Barronies Samedi 10 octobre, 16h00 Médiathèque de Buis les Barronies Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:15:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:15:00+02:00
C’est l’histoire d’un petit gars qui ne joue pas à être un homme, qui apprendra que sa faiblesse est sa force et trouvera sa place au soleil.
C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois. Celle qui m’aurait dit : « Tes larmes sont belles. Aime les car elles sont une part de toi ».
C’est l’histoire… d’un Cendrillon.
Médiathèque de Buis les Barronies 14 Bd Michel Eysseric, 26170 Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Lodoïs racontera « Pleure pas Bonhomme » à la médiathèque de Buis-les-Baronnies. Venez nombreux-ses !
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