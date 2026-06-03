Plis/Sons Théâtre du Châtelet Paris
Plis/Sons Théâtre du Châtelet Paris dimanche 13 septembre 2026.
Symphonie. s. f. Ce mot, formé du Grec σύν, avec, & φωνή, son, signifie, dans la musique ancienne, cette union des sons qui forment un concert
Dans l’approche moderne proposée par Laurent Dupont, la symphonie pour papier froissé signifie l’union de la musique
et des arts plastiques. Création à la fois sonore et visuelle, Plis/Sons est un jeu de miroirs entre l’ouïe et le toucher : pliée, caressée, chiffonnée, froissée, étirée, déchirée, la feuille de papier peut modeler la voix et le geste, tandis que la machine capte, transforme, module, façonne et restitue le son.
Grâce à des morceaux de carton, quelques feuilles de papier, un peu de lumière ainsi qu’un dispositif électro-acoustique, la compagnie Acta réalise une installation scénique originale, qui permet aux tout-petits la découverte du théâtre musical. De légères et fragiles sculptures sont en suspension dans un espace poétique, à voir autant qu’à entendre, le temps d’un rêve.
De 10 mois à 4 ans
Tarifs : 7€ enfant et 14€ adulte
Réservation uniquement au 01 40 28 28 40
Symphonie pour papier froissé. Dans le cadre des P’tits Fauteuils.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 11h00 à 16h30
payant
De 7 à 14 euros.
Réservation uniquement au 01 40 28 28 40.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00
Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris
https://www.chatelet.com/programmation/26-27/plis-sons/ https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet
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