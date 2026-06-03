Plis/Sons Théâtre du Châtelet Paris

Symphonie. s. f. Ce mot, formé du Grec σύν, avec, & φωνή, son, signifie, dans la musique ancienne, cette union des sons qui forment un concert Jean-Jacques Rousseau,

Dans l’approche moderne proposée par Laurent Dupont, la symphonie pour papier froissé signifie l’union de la musique

et des arts plastiques. Création à la fois sonore et visuelle, Plis/Sons est un jeu de miroirs entre l’ouïe et le toucher : pliée, caressée, chiffonnée, froissée, étirée, déchirée, la feuille de papier peut modeler la voix et le geste, tandis que la machine capte, transforme, module, façonne et restitue le son.

Grâce à des morceaux de carton, quelques feuilles de papier, un peu de lumière ainsi qu’un dispositif électro-acoustique, la compagnie Acta réalise une installation scénique originale, qui permet aux tout-petits la découverte du théâtre musical. De légères et fragiles sculptures sont en suspension dans un espace poétique, à voir autant qu’à entendre, le temps d’un rêve.

De 10 mois à 4 ans

Tarifs : 7€ enfant et 14€ adulte

Réservation uniquement au 01 40 28 28 40

Symphonie pour papier froissé. Dans le cadre des P’tits Fauteuils.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h00 à 16h30

payant

De 7 à 14 euros.

Réservation uniquement au 01 40 28 28 40.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/plis-sons/ https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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