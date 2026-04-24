Plongée dans la piscine Jean Zay, Piscine Jean Zay, Bordeaux
Plongée dans la piscine Jean Zay, Piscine Jean Zay, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.
Plongée dans la piscine Jean Zay 28 mai et 18 juin Piscine Jean Zay Gironde
Gratuit
Réservation en ligne
Rendez-vous au 200-288 avenue du Maréchal-de Lattre-de-Tassigny
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-18T15:45:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00
La mue de la piscine Stéhélin, rebaptisée piscine Jean-Zay, est tout fraîchement finalisée à Caudéran. Bassin nordique, matériaux biosourcés, béton de terre, réflexion énergétique globale… Un renouveau complet et respectueux de l’environnement à découvrir sans modératio
Piscine Jean Zay 200-288 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/plongee-dans-la-piscine-jean-zay »}]
Visite « Bordeaux en chantiers » proposée par Bordeaux Patrimoine Mondial Bordeaux Patrimoine Mondial balade urbain
© BLAMM Architecture
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