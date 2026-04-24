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Plongée dans la piscine Jean Zay, Piscine Jean Zay, Bordeaux

Plongée dans la piscine Jean Zay, Piscine Jean Zay, Bordeaux

Plongée dans la piscine Jean Zay, Piscine Jean Zay, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Piscine Jean Zay

Adresse : 200-288 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Gratuit Réservation en ligne Rendez-vous au 200-288 avenue du Maréchal-de Lattre-de-Tassigny

Plongée dans la piscine Jean Zay 28 mai et 18 juin Piscine Jean Zay Gironde

Gratuit
Réservation en ligne
Rendez-vous au 200-288 avenue du Maréchal-de Lattre-de-Tassigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-18T15:45:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00

La mue de la piscine Stéhélin, rebaptisée piscine Jean-Zay, est tout fraîchement finalisée à Caudéran. Bassin nordique, matériaux biosourcés, béton de terre, réflexion énergétique globale… Un renouveau complet et respectueux de l’environnement à découvrir sans modératio

Piscine Jean Zay 200-288 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/plongee-dans-la-piscine-jean-zay »}]
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© BLAMM Architecture

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