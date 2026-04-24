Plongée dans la piscine Jean Zay, Piscine Jean Zay, Bordeaux

Plongée dans la piscine Jean Zay 28 mai et 18 juin Piscine Jean Zay Gironde

Gratuit

Réservation en ligne

Rendez-vous au 200-288 avenue du Maréchal-de Lattre-de-Tassigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-18T15:45:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00

La mue de la piscine Stéhélin, rebaptisée piscine Jean-Zay, est tout fraîchement finalisée à Caudéran. Bassin nordique, matériaux biosourcés, béton de terre, réflexion énergétique globale… Un renouveau complet et respectueux de l’environnement à découvrir sans modératio

Piscine Jean Zay 200-288 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/plongee-dans-la-piscine-jean-zay »}]

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