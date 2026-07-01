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Plongée dans le patrimoine avec la collection du Musée Albert Kahn, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye · Saint-Germain-en-Laye

Plongée dans le patrimoine avec la collection du Musée Albert Kahn, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye
Adresse
1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Plongée dans le patrimoine avec la collection du Musée Albert Kahn Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Micro-Folie met à l’honneur les collections photographiques du musée Albert Kahn, à travers une sélection qui met le projecteur sur le patrimoine du monde entier, parfois disparu.

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Exposition « La collection du Musée Albert Kahn »

© CD92

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