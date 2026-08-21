Plongez au cœur de la machine à vapeur avec un casque de réalité virtuelle, Cité de la dentelle et de la mode, Calais

Informations pratiques

Plongez au cœur de la machine à vapeur avec un casque de réalité virtuelle 19 et 20 septembre Cité de la dentelle et de la mode Pas-de-Calais

À partir de 8 ans. Accès dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vivez une expérience immersive pour visualiser la chaufferie aujourd’hui disparue et le fonctionnement de la machine à vapeur qui actionnait les différentes machines-outils nécessaires à la fabrication de la dentelle tissée.

Galerie 4 – Collections permanentes de la Cité de la dentelle et de la mode.

Cité de la dentelle et de la mode

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l’histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). La Cité de la dentelle propose des activités culturelles variées à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les professionnels du textile et de la mode peuvent bénéficier d’un accueil adapté. Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Une partie de l’enseignement technique se déroule de façon très ponctuelle dans les galeries de visite du musée. Gare de Calais Ville ou Calais Frethun (puis navette jusque Calais Ville)

Vivez une expérience immersive pour visualiser la chaufferie aujourd’hui disparue et le fonctionnement de la machine à vapeur qui actionnait les différentes machines-outils nécessaires à la de la 4 …

© CIDM