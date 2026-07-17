Plongez dans l’histoire médicale de la Lorraine, Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine), Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Plongez dans l’histoire médicale de la Lorraine Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine) Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Rendez-vous est donné à 14h30 pour une visite commentée des collections du musée de la Santé de Lorraine, comprenant des tableaux historiques, modèles anatomiques, maquettes, instruments et matériels médicaux, pharmaceutiques et dentaires. Cette visite s’accompagnera de la découverte de la nouvelle salle du conseil de la faculté de médecine.

Musée de la santé de Lorraine (Faculté de Médecine) 8 avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est Le Musée de la Santé de Lorraine rassemble de nombreux tableaux de médecins, remontant pour certains au XVIe siècle, une collection de près de 150 cires dermatologiques, complétée par plus de 3 000 instruments médicaux provenant des facultés de médecine, de pharmacie et d’odontologie, ainsi que du CHRU de Nancy et de dons de particuliers. Accès via l’administration : https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/la-faculte/acces/fr

Rendez-vous est donné à 14h30 pour une visite commentée des collections du musée de la Santé de Lorraine, comprenant des tableaux historiques, modèles anatomiques, maquettes, instruments et matériels…

© Philippe Wernert