À l’instigation d’Antoine Boustany, conservateur au département de la Réserve, deux vitrines ont été conçues par un groupe d’étudiants de L3 de la « Licence Lettres » de l’Université Paris Cité dans le cadre du cours « Littérature, art et cultures médiévales » assuré par Amandine Mussou.

Les étudiants ont été invités à choisir un manuscrit parmi les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève en lien avec la notion de merveille étudiée en cours. Par petits groupes, ils ont rédigé les cartels et réalisé des créations sur supports variés en lien avec les manuscrits choisis.

Dans la culture médiévale, le substantif merveille connaît des emplois tant dans la langue religieuse que dans la langue profane : il désigne « le prodige », « le miracle », « ce qui suscite l’étonnement », en lien avec son étymon mirabilia, dérivé du verbe miror qui comporte deux sèmes complémentaires, le regard et l’étonnement.

Les manuscrits exposés, réalisés à des époques différentes et copiés dans diverses langues, mettent en lumière certains aspects des rapports des hommes et des femmes du Moyen Âge occidental à la merveille et de son inscription, comme objet de savoirs et de transmission, dans les livres, aux côtés de realia bien attestées. On trouvera ainsi dans ces vitrines un griffon face à un vautour dans un bestiaire grec, des peuples étranges représentés dans un recueil de textes savants, la destinataire d’un livre d’heures côtoyant la Vierge dans une même image, l’épisode biblique du buisson ardent ainsi qu’un manuel d’exorcisme permettant de libérer les victimes de démons.

Un groupe d’étudiants a été invité à choisir un manuscrit parmi les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève en lien avec la notion de merveille étudiée en cours. Par petits groupes, ils ont rédigé les cartels et réalisé des créations sur supports variés en lien avec les manuscrits choisis.

Du lundi 13 avril 2026 au vendredi 12 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T21:00:00+02:00

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