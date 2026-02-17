Plume d’Automne Salon littéraire des écrivains et illustrateurs meusiens Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
2026-10-11
Rencontre avec des écrivains, présentation de leurs derniers livres.
Exposition des oeuvres des illustrateurs et photographes
Animations pour les enfants.
Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 75 65 70 62 contact@association-plume.fr
English :
Meetings with writers, presentation of their latest books.
Exhibition of works by illustrators and photographers
Activities for children.
Free admission. PRM access.
