Plume d’Automne Salon littéraire des écrivains et illustrateurs meusiens Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Plume d’Automne Salon littéraire des écrivains et illustrateurs meusiens

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Rencontre avec des écrivains, présentation de leurs derniers livres.

Exposition des oeuvres des illustrateurs et photographes

Animations pour les enfants.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

0 .

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 75 65 70 62 contact@association-plume.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meetings with writers, presentation of their latest books.

Exhibition of works by illustrators and photographers

Activities for children.

Free admission. PRM access.

L’événement Plume d’Automne Salon littéraire des écrivains et illustrateurs meusiens Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-17 par OT SUD MEUSE