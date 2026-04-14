Plume de nuit, Rdv devant l’Ephad Nathalie Doignies, Lille
Plume de nuit, Rdv devant l’Ephad Nathalie Doignies, Lille mercredi 15 avril 2026.
Plume de nuit Mercredi 15 avril, 17h00 Rdv devant l’Ephad Nathalie Doignies Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T17:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T17:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00
Grâce à cette conférence de la LPO Hauts-de-France, découvrez le mode de vie des rapaces nocturnes et les espèces que l’on peut rencontrer dans la région. Vous en apprendrez beaucoup sur ces incroyables chasseurs de la nuit.
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3799
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Découvrez le mode de vie des rapaces nocturnes et les espèces que l’on peut rencontrer dans la région.
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