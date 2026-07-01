POCHÉE, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

POCHÉE Mercredi 13 janvier 2027, 15h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 8 à 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T15:00:00+01:00 – 2027-01-13T15:30:00+01:00

Fin : 2027-01-13T15:00:00+01:00 – 2027-01-13T15:30:00+01:00

COMPAGNIE LE TOUR DU CADRAN

Pochée et Pouce sont deux tortues heureuses qui partagent tout. Mais un jour, une pierre tombe sur la tête de Pouce et Pochée se retrouve toute seule.

Elle s’enferme dans sa cabane près de la rivière et, quand elle ne dort pas, elle écrit des lettres à Pouce, et aussi les réponses de Pouce. Mais ni ces lettres, ni ses parents, ni Truc, un escargot réfugié chez elle ne parviennent à la tirer de son chagrin. Alors Pochée s’en va à travers la forêt et trouve à petits pas un chemin qui lui convient.

Avec infiniment de délicatesse et de poésie, Pochée offre un drôle de voyage au-delà du deuil, une extraordinaire fable sur le bonheur.

« Chaque situation décrite par Florence Seyvos, frappe juste. Probablement parce qu’elle restitue des émotions et des réactions enfantines sans jamais donner le sentiment qu’elle adapte une thématique d’adulte à l’usage des enfants. » Libération

Création 2025

Écriture : Florence Seyvos

Mise en scène et scénographie : Vincent Reverte

Interprétation : Alexandra David

Musique : Philippe Bégin

Avec le soutien : La Manekine, Atelier de Fabrique Artistique, Département de l’Oise, Région Hauts-de-France.

www.letourducadran.com/pochee

Vidéo

En partenariat avec La ligue de l’enseignement 04

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.letourducadran.com/pochee »}, {« data »: {« author »: « Le tour du Cadran », « cache_age »: 86400, « description »: « Avignon OFF 2025n14h30 – Le Totem Art u2022 Enfance u2022 JeunessenDu 08 au 23 juillet sauf les dimanchesnnPochu00e9e et Pouce sont deux tortues heureuses qui partagent tout. Mais un jour, une pierre tombe sur la tu00eate de Pouce et Pochu00e9e se retrouve toute seule. Elle su2019enferme dans sa cabane au bord de la riviu00e8re et, quand elle ne dort pas, elle u00e9crit des lettres u00e0 Pouce, et aussi les ru00e9ponses de Pouce. Mais ni ces lettres, ni ses parents, ni un escargot qui s’est ru00e9fugiu00e9 chez elle, ne parviennent u00e0 la tirer de son chagrin. Alors Pochu00e9e su2019en va u00e0 travers la foru00eat et trouve u00e0 petits pas un chemin qui lui convient.nAvec infiniment de du00e9licatesse et de pou00e9sie, Pochu00e9e offre un dru00f4le de voyage au-delu00e0 du deuil, une extraordinaire fable sur le bonheur.nnu00c9criture Florence Seyvos nMise en scu00e8ne et scu00e9nographie Vincent Reverte nInterpru00e9tation Alexandra DavidnAvec l’aimable concours musical de Philippe Bu00e9ginnnAvec le soutien de La Manekine, scu00e8ne intermu00e9diaire des Hauts-de-France (Point-Sainte-Maxence), CCPOH, du Du00e9partement de l’Oise et de la Ru00e9gion Hauts-de-France. Merci au Collectif Cru00e9ature. », « type »: « video », « title »: « Pochu00e9e de Florence Seyvos », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bpZAiOll8Ks/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bpZAiOll8Ks », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTmS4LBkRQYiZaEq-gMVwPA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Pochée et Pouce sont deux tortues heureuses qui partagent tout. Mais un jour, une pierre tombe sur la tête de Pouce et Pochée se retrouve toute seule. jeune public théâtre

Marie Clémence David