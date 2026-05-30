Rencontre avec Chiara Kahn, journaliste, autrice et militante handi-féministe. En 2020, elle crée le média social et podcast Conpassion, dont la saison deux est hébergée à la Gaîté Lyrique à Paris, qui donne la parole à des journalistes et personnalités handi•es.

Dans Conpassion @conpassion.media, les personnalités concernées par le handicap ou la maladie sont invitées à discuter de leurs histoires singulières. Que vous soyez adeptes du podcast ou simplement curieux·se, venez en écouter des extraits et rencontrer Chiara Kahn @chiarakahn, sa créatrice, pour discuter avec elle des luttes antivalidistes et de la culture crip. C’est également l’occasion d’en savoir plus sur les origines du lancement de son projet, comment les invité·s se retrouvent à parler de leur histoire…

Au programme de l’événement :

19h30 – 20h30 : Discussions autour du podcast « Conpassion »

20h30 – 21h : Questions / Réponses

21h – 21h30 : Séance de dédicace et échanges informels

Événement accessible avec salle et toilettes PMR, vélotypie et traduction LSF possibles lors de l’inscription. Masques FFP2 disponibles à l’entrée.

Informations sur l’association Les Aliennes :

La mission de l’association Les Aliennes est de changer les représentations des femmes et des minorités de genre dans la société grâce à la culture. Pour cela, nous organisons des événements culturels féministes pour célébrer la création des femmes et de ces minorités mais également sensibiliser le grand public à l’égalité entre les genres par le biais d’actions ludiques et tout public. Nous nous attachons à établir un climat d’optimisme, d’enthousiasme et d’intelligence collective au sein de toutes ses actions.

Rencontre sous forme de conférence avec la journaliste, autrice et militante handi-féministe Chiara Kahn autour de son podcast « Conpassion ». Il n’est pas nécessaire d’avoir écouté le podcast au préalable.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:30:00+02:00_2026-06-16T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 76 rue Daguerre 75014 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/les-aliennes/evenements/podcast-club-conpassion-autour-des-luttes-antivalidistes-et-de-la-culture-crip



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