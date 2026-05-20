Podcast en live Encore une histoire Auditorium du Conservatoire Besançon

Besançon

Podcast en live Encore une histoire

Auditorium du Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 14:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Encore une histoire, le podcast jeunesse n°1 en France, adapté sur scène pour le festival Drôlement Bien.

Porté par Céline Kallmann et Benjamin Muller, le spectacle propose une immersion totale où les récits ne se contentent plus d’être écoutés ils se regardent et se vivent. Sur scène, Céline Kallmann incarne en live tous les personnages emblématiques du podcast Tomy le Mouton, Bolduc, la Nat, Patou, Eliott… Madame Weiss, Johnny, accompagnés de nombreuses surprises !

Spectacle accessible dès 2 ans (durée 1h10) .

Auditorium du Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Podcast en live Encore une histoire

L’événement Podcast en live Encore une histoire Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)