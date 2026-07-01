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Poésie des origines à venir, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

dimanche 12 juillet 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Parcelles de l'association Murs à pêches
Adresse
Impasse Gobétue 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis

Poésie des origines à venir Dimanche 12 juillet, 18h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

Le temps du rêve d’un papillon – avez-vous déjà entendu rêver un papillon ? – vous pourrez écouter la poésie des origines (aztèque, grecque), celle qui m’inspire, et quelques-uns de mes poèmes. Poésie des éléments, du végétal pour une pause bucolique et onirique, et s’évader un instant. L’amour pointera-t-il son nez ?

Par Maud Jussaume
Diseuse de textes, elle incarne et prête sa voix à des paroles qui attendent, dans les livres, d’être dites. Poétesse, elle donne forme au silence, saisit l’instant ou parcourt les profondeurs pour en rapporter des éléments poétiques

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org
Le temps du rêve d’un papillon

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