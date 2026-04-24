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Poésie mexicaine contemporaine pour enfants, Salle Quintin Loucher, Bordeaux

Poésie mexicaine contemporaine pour enfants, Salle Quintin Loucher, Bordeaux

Poésie mexicaine contemporaine pour enfants, Salle Quintin Loucher, Bordeaux samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle Quintin Loucher

Adresse : 96 rue de la Béchade

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Sur inscription (10 places)

Poésie mexicaine contemporaine pour enfants Samedi 23 mai, 16h00 Salle Quintin Loucher Gironde

Sur inscription (10 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Par : A la mexicaine
Lecture d’une sélection de poèmes drôles et déroutants. Durée 30 min. 10 places. En espagnol.
Venez avec votre goûter !
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lizarlettfores@gmail.com »}]
Lecture d’une sélection de poèmes drôles et déroutants. Durée 30 min. 10 places. En espagnol. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

Libre de droits

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