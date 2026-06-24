Poésie/slam Clémence en flammes Saint-Cirq-Lapopie
Poésie/slam Clémence en flammes Saint-Cirq-Lapopie vendredi 28 août 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Poésie/slam Clémence en flammes
Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Clémence en flammes est une artiste belge au slam féministe, viscéral et cathartique
Clémence en flammes est une artiste belge au slam féministe, viscéral et cathartique. Avec Rage & Velours (maelstrÖm, 2025), elle signe un recueil incandescent où la terre, le corps et la révolte s’entrelacent pour faire de l’héritage un feu vivant. Sur scène, elle livre une performance incarnée, incantatoire et musicale.
Cette fois, entre paysages wallons et lotois, entre mémoire intime et collective, elle explorera l’amour, les violences structurelles et ce que signifie naître femme dans un monde façonné par le patriarcat et le capitalisme.
.
Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie theo.plantefol@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Clémence en flammes is a Belgian artist known for her feminist, visceral, and cathartic slam poetry
L’événement Poésie/slam Clémence en flammes Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint-Cirq-Lapopie (Lot)
- Stage bien-être Honorer son espace intérieur Saint-Cirq-Lapopie 3 juillet 2026
- Concert folk Anthème Saint-Cirq-Lapopie 3 juillet 2026
- Exposition Un désir souterrain à la Maison Daura Saint-Cirq-Lapopie 4 juillet 2026
- Sous les Etoiles Un été de spectacles Saint-Cirq-Lapopie 6 juillet 2026
- Sous les étoiles Les concerts à écouter Saint-Cirq-Lapopie 6 juillet 2026