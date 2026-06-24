Saint-Cirq-Lapopie

Poésie/slam Clémence en flammes

Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Clémence en flammes est une artiste belge au slam féministe, viscéral et cathartique

Clémence en flammes est une artiste belge au slam féministe, viscéral et cathartique. Avec Rage & Velours (maelstrÖm, 2025), elle signe un recueil incandescent où la terre, le corps et la révolte s’entrelacent pour faire de l’héritage un feu vivant. Sur scène, elle livre une performance incarnée, incantatoire et musicale.

Cette fois, entre paysages wallons et lotois, entre mémoire intime et collective, elle explorera l’amour, les violences structurelles et ce que signifie naître femme dans un monde façonné par le patriarcat et le capitalisme.

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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie theo.plantefol@gmail.com

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English :

Clémence en flammes is a Belgian artist known for her feminist, visceral, and cathartic slam poetry

L’événement Poésie/slam Clémence en flammes Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot