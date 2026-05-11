Poésie Taulo de Rudy Rousset Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Poésie Taulo de Rudy Rousset

Jeudi 18 juin 2026 de 15h à 16h30. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18 16:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Depuis sa fondation, en 1965, l’Association L’Astrado prouvençalo se consacre à l’édition provençale. Elle publie, en ce mois de juin, TAULO (TABLES), le premier recueil de poèmes d’un jeune Aixois, Rudy ROUSSET, né à l’aube du vingt-et-unième siècle.

Ce recueil — texte provençal accompagné d’une traduction française de l’auteur — sera présenté le 18 juin à l’Oustau de Prouvènço (au coeur du Parc Jourdan) de 15 heures à 16 heures 30, au cours d’une Rencontre autour de la poésie animée par Michel COURTY, Président de L’Astrado prouvençalo, Emmanuel DESILES, de l’Université Aix-Marseille, qui a préfacé le recueil, Rudy ROUSSET. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 97 27 affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Since its foundation in 1965, the Association L’Astrado prouvençalo has been dedicated to Provençal publishing. This June, it publishes TAULO (TABLES), the first collection of poems by a young Aix native, Rudy ROUSSET, born at the dawn of the twenty-first century.

L’événement Poésie Taulo de Rudy Rousset Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence