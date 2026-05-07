POGO COLLECTIVE / MULTITUDES : Une lumière démultipliée, comme nos existences Tunnel des Tuileries Paris

Installation

Multitudes est une installation lumineuse inspirée du poème de Walt Whitman « Song of Myself » et de la pluralité des identités. Dans le tunnel des Tuileries, la lumière ne vient pas d’une sortie, mais du cœur du lieu : elle se diffracte dans des miroirs, se multiplie et forme une constellation mouvante. Le projet dialogue avec l’existant; graffitis, passages, présences; pour transformer le tunnel en un espace vivant, collectif et poétique. Chaque reflet y devient une voix, chaque fragment un lien. L’œuvre célèbre la diversité, la fluidité et la puissance du multiple, au travers d’une expérience immersive où le public participe lui aussi à faire vibrer la lumière.

Helena Caixeta, Luisy Silva et Vanessa Gambardella – trois artistes brésiliennes basées à Paris, se sont réunies au sein du collectif POGO pour créer une installation exclusive au cœur de Paris qui célèbre l’amour à la Nuit Blanche !

En partenariat avec Artistik Rezo

Avec le soutien de Nicolas Laugero

Installation lumineuse et sonore immersive dans le tunnel des Tuileries

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Tunnel des Tuileries Quai Henri IV 75001 Paris

https://pogocollective.org; https://helenacaixeta.com; https://luisysilva.com



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