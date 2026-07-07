Point d’information touristique sur votre marché Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Point d’information touristique sur votre marché

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05

Envie d’idées sorties, de visites ou de découvrir tout ce que notre territoire a à offrir ?

Le point info tourisme vous accueille sous la halle de Saint-Didier-en-Velay pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller selon vos envies !

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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

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The tourist information center welcomes you in the market hall of Saint-Didier-en-Velay to answer all your questions and offer advice tailored to your interests!

L’événement Point d’information touristique sur votre marché Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Loire Semène