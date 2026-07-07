Point d’information touristique sur votre marché Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
mercredi 8 juillet 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Point d’information touristique sur votre marché
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05
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Le point info tourisme vous accueille sous la halle de Saint-Didier-en-Velay pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller selon vos envies !
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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
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L’événement Point d’information touristique sur votre marché Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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