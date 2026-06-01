Point Infos Logement Jeunes, Association Jeunesse et Habitat, Tours
Point Infos Logement Jeunes, Association Jeunesse et Habitat, Tours mardi 2 juin 2026.
Point Infos Logement Jeunes 2 – 4 juin Association Jeunesse et Habitat Indre-et-Loire
Entrée libre, présentez-vous à l’accueil de l’Association Jeunesse & Habitat
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00
Un.e conseiller.e habitat est présent.e lors de permanences à Tours pour répondre à vos premières questions et vous donner toutes les informations liées au logement
Association Jeunesse et Habitat 16 rue Bernard Palissy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre Val de Loire
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