Points Paris Emploi : le programme Point Paris Emploi 14e Paris
Points Paris Emploi : le programme Point Paris Emploi 14e Paris lundi 1 juin 2026.
Atelier CV, session de recrutement, aide à la création d’activité, accompagnement à la recherche d’emploi en ligne, présentation de formations, faites votre choix dans les Points Paris Emploi !
Les 9 Points Paris Emploi vous accueillent gratuitement à participer à toutes les activités du mois !
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Chaque mois, découvrez les activités et les événements gratuits organisés dans les Points Paris Emploi pour vous aidez à retrouver le chemin vers l’emploi qui vous convient !
Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Point Paris Emploi 14e 12, rue Pierre Castagnou 75014 Paris
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