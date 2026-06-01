Points Paris Emploi : le programme Point Paris Emploi 14e Paris

Atelier CV, session de recrutement, aide à la création d’activité, accompagnement à la recherche d’emploi en ligne, présentation de formations, faites votre choix dans les Points Paris Emploi !

Les 9 Points Paris Emploi vous accueillent gratuitement à participer à toutes les activités du mois !

Une question sur un recrutement, une formation, une reconversion ? Les Points Paris Emploi vous aident à trouver le bon interlocuteur !

Programme Juin 2026

Programme Juillet 2026

Chaque mois, découvrez les activités et les événements gratuits organisés dans les Points Paris Emploi pour vous aidez à retrouver le chemin vers l’emploi qui vous convient !

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Point Paris Emploi 14e 12, rue Pierre Castagnou 75014 Paris



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