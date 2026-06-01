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Points Paris Emploi : le programme Point Paris Emploi 14e Paris

Points Paris Emploi : le programme Point Paris Emploi 14e Paris

Points Paris Emploi : le programme Point Paris Emploi 14e Paris lundi 1 juin 2026.

Lieu : Point Paris Emploi 14e

Adresse : 12, rue Pierre Castagnou

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : <p></p>

Atelier CV, session de recrutement, aide à la création d’activité, accompagnement à la recherche d’emploi en ligne, présentation de formations, faites votre choix dans les Points Paris Emploi !

Les 9 Points Paris Emploi vous accueillent gratuitement à participer à toutes les activités du mois !

Une question sur un recrutement, une formation, une reconversion ? Les Points Paris Emploi vous aident à trouver le bon interlocuteur !

Programme Juin 2026

Programme Juillet 2026

Chaque mois, découvrez les activités et les événements gratuits organisés dans les Points Paris Emploi pour vous aidez à retrouver le chemin vers l’emploi qui vous convient !
Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Point Paris Emploi 14e 12, rue Pierre Castagnou  75014 Paris


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