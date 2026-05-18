Pokémon fête ses 30 ans Médiathèque Françoise Sagan Paris

Tout a commencé avec un petit garçon qui aimait observer et collectionner les insectes… Depuis 1996, les “monstres de poche” venus du Japon, inspirés de la nature et des créatures mythologiques locales, ont conquis la planète sous forme de cartes à jouer, jeux vidéo, films animés, mangas et autres produits dérivés.

En hommage à cette franchise intergénérationnelle, petits et grands sont invités à célébrer ce 30ème anniversaire le 04 juillet 2026.

Au programme : chasse en équipe dans la médiathèque, jeux et quizz musical qui rassembleront les meilleurs dresseurs.

Pour une immersion complète, n’hésitez pas à venir déguisés !

Entrée gratuite, sur inscription.

Pour tous, à partir de 6 ans.

Pokémon fête ses 30 ans à la médiathèque Françoise Sagan !

Le samedi 04 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T14:30:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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