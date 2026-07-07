Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet Pluméliau-Bieuzy
mardi 7 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet
19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 05:00:00
fin : 2026-07-24 23:59:00
Date(s) :
2026-07-07
• Mardi 7 et vendredi 24 juillet à 18h café littéraire à la page !
• Mardi 8 juillet à 14h30 après-midi en musique
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .
19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20
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English :
L’événement Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BAUD Communauté
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