Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet

19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 05:00:00

fin : 2026-07-24 23:59:00

Date(s) :

2026-07-07

• Mardi 7 et vendredi 24 juillet à 18h café littéraire à la page !

• Mardi 8 juillet à 14h30 après-midi en musique

Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .

19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20

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English :

L’événement Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BAUD Communauté