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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet Pluméliau-Bieuzy

mardi 7 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
05:00:00
Adresse
19 rue des Combats de Kervernen
Ville
56930 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet

19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 05:00:00
fin : 2026-07-24 23:59:00

Date(s) :
2026-07-07

• Mardi 7 et vendredi 24 juillet à 18h café littéraire à la page !
• Mardi 8 juillet à 14h30 après-midi en musique
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne.   .

19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20 

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English :

L’événement Pôle Culturel Les Imaginaires Juillet Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BAUD Communauté

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