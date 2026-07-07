Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Rando Crano

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez pour une balade commentée d’environ 4 km au cœurde la lande du Crano. Découvrez son histoire, sa biodiversité et les actions mises en place pour préserver ce milieu naturel remarquable. Une immersion pour mieux comprendre et protéger ce patrimoine naturel.

De 16h à 18h30 À partir de 5 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement Rando Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté