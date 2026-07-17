Pôle de rencontres et d’animations « restaurer le patrimoine : les métiers qui font vivre le patrimoine », La Chancellerie, Loches

Informations pratiques

Pôle de rencontres et d’animations « restaurer le patrimoine : les métiers qui font vivre le patrimoine » Samedi 19 septembre, 10h00 La Chancellerie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez rencontrer ceux qui font vivre le patrimoine grâce à leurs connaissances, compétences et savoir-faire. Des artistes, restaurateurs et artisans seront également présents pour partager avec vous leur passion.

La Chancellerie 8 Rue du Chateau, 37600 Loches, France Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247594821 https://www.ville-loches.fr/chancellerie-article-3-21-137.html Située au cœur du centre historique de Loches, la Chancellerie présente une façade Renaissance exceptionnelle datée de 1551 et inspirée des travaux de Michel-Ange. Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, ce site abrite le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui a pour objectif de mettre en valeur les ressources patrimoniales de la ville et donner les clés de lecture pour sa découverte.

Composée de quatre salles, l’exposition permanente relate l’histoire de Loches, Ville d’art et d’histoire, du Moyen Âge à nos jours. Entrée libre et gratuite

Venez rencontrer ceux qui font vivre le patrimoine grâce à leurs connaissances, compétences et savoir-faire.

©Ville de Loches – Service du Patrimoine