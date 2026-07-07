Informations pratiques

Loches

Pôle de rencontres et d’animations Restaurer le Patrimoine les métiers qui font vivre le patrimoine

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez rencontrer ceux qui font vivre le patrimoine grâce à leurs connaissances, compétences et savoir-faire. Des artistes, restaurateurs et artisans seront également présents pour partager avec vous leur passion.

Visite libre.

Venez rencontrer ceux qui font vivre le patrimoine grâce à leurs connaissances, compétences et savoir-faire. Des artistes, restaurateurs et artisans seront également présents pour partager avec vous leur passion.

Visite libre. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

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English :

Come meet the people who bring our heritage to life through their knowledge, skills, and expertise. Artists, restorers, and artisans will also be on hand to share their passion with you.

Self-guided tour.

L’événement Pôle de rencontres et d’animations Restaurer le Patrimoine les métiers qui font vivre le patrimoine Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire