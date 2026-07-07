Pôle de rencontres et d’animations Restaurer le Patrimoine les métiers qui font vivre le patrimoine Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Pôle de rencontres et d’animations Restaurer le Patrimoine les métiers qui font vivre le patrimoine
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez rencontrer ceux qui font vivre le patrimoine grâce à leurs connaissances, compétences et savoir-faire. Des artistes, restaurateurs et artisans seront également présents pour partager avec vous leur passion.
Visite libre.
Venez rencontrer ceux qui font vivre le patrimoine grâce à leurs connaissances, compétences et savoir-faire. Des artistes, restaurateurs et artisans seront également présents pour partager avec vous leur passion.
Visite libre. .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Come meet the people who bring our heritage to life through their knowledge, skills, and expertise. Artists, restorers, and artisans will also be on hand to share their passion with you.
Self-guided tour.
L’événement Pôle de rencontres et d’animations Restaurer le Patrimoine les métiers qui font vivre le patrimoine Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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