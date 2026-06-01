Polichinelle et Souricette par Léa Garcia Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Polichinelle et Souricette par Léa Garcia Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 10 juin 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Polichinelle et Souricette par Léa Garcia
Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
La Compagnie Ilot Z' vous propose une séance de contes Polichinelle et Souricette par Léa Garcia.
Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond, Il y a des radis, des tomates, des salades et des fleurs de toutes les couleurs… Et le petit lapin est passé par là, par là, par là… Mais le pommier est grand, grand, grand, Polichinelle est tout petit, petit, petit … Qui l’aidera à monter ?
La Compagnie Ilot Z' vous propose une séance de contes Polichinelle et Souricette par Léa Garcia.
Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond, Il y a des radis, des tomates, des salades et des fleurs de toutes les couleurs… Et le petit lapin est passé par là, par là, par là… Mais le pommier est grand, grand, grand, Polichinelle est tout petit, petit, petit … Qui l’aidera à monter ?
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Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72
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English :
La Compagnie Ilot Z' proposes a storytelling session Polichinelle et Souricette by Léa Garcia.
Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond, Il y a des radis, des tomates, des salades et des fleurs de toutes les couleurs? And the little rabbit went that way, that way, that way? But the apple tree is big, big, big, Polichinelle is tiny, tiny, tiny? Who will help him up?
L’événement Polichinelle et Souricette par Léa Garcia Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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