Polyphonies Traditionnelles & Sacrées de Géorgie Eglise St Eugène Ste Cécile Paris
Polyphonies Traditionnelles & Sacrées de Géorgie Eglise St Eugène Ste Cécile Paris samedi 18 avril 2026.
Polyphonies Traditionnelles & Sacrées de Géorgie
ჩვენ მშვიდობა
Déclaré chef-d’œuvre du patrimoine culturel par l’UNESCO
Musique entre deux cultures, l’Europe et l’Asie.
Ses racines très anciennes remontent à plus de 3 mille ans.
par
l’Ensemble Folklorique du Centre culturel d’ Ozourguétie
fondé par le célèbre chanteur et grand maître des chants Géorgiens de la région de Gourie
Tristan Sikharulidzé
choeur venu Spécialement de Géorgie « Gouroulébi » pour Ce concert Unique à Paris !
&
l’Ensemble Vocal MARANI
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
l’Ensemble Folklorique Culturel d’Ozourguétie & Tristan Sikharulidzé venus Spécialement de Géorgie pour Ce concert Unique à Paris !
Le samedi 18 avril 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:30:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00
Eglise St Eugène Ste Cécile 4 rue Sainte Cécile 75009 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1985428739807?aff=oddtdtcreator
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