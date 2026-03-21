Polyphonies Traditionnelles & Sacrées de Géorgie Eglise St Eugène Ste Cécile Paris

Polyphonies Traditionnelles & Sacrées de Géorgie

ჩვენ მშვიდობა

Déclaré chef-d’œuvre du patrimoine culturel par l’UNESCO

Musique entre deux cultures, l’Europe et l’Asie.

Ses racines très anciennes remontent à plus de 3 mille ans.

par

l’Ensemble Folklorique du Centre culturel d’ Ozourguétie

fondé par le célèbre chanteur et grand maître des chants Géorgiens de la région de Gourie

Tristan Sikharulidzé

choeur venu Spécialement de Géorgie « Gouroulébi » pour Ce concert Unique à Paris !

&

l’Ensemble Vocal MARANI

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

l’Ensemble Folklorique Culturel d’Ozourguétie & Tristan Sikharulidzé venus Spécialement de Géorgie pour Ce concert Unique à Paris !

Le samedi 18 avril 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:30:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00

Eglise St Eugène Ste Cécile 4 rue Sainte Cécile 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1985428739807?aff=oddtdtcreator



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