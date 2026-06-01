Pompéi – Hommage à Pink Floyd, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Pompéi – Hommage à Pink Floyd Dimanche 7 juin, 16h00 Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Quatre musiciens interprètent les plus fameux morceaux du Pink Floyd des années 1970 en mode immersif : encerclé par les haut-parleurs, venez faire l’expérience de la 3D sonore !

En octobre 1971, le groupe Pink Floyd et le réalisateur Adrian Maben investissaient l’amphithéâtre antique de Pompéi pour y réaliser un film musical qui fit date : enregistré sans public (et en grande partie dans un studio parisien), pour mieux se concentrer sur la pureté du son, ce Live at Pompeii fixa de nouveaux standards en termes de rendu sonore.

C’est une même attention portée à la qualité du son – en l’occurrence, huit haut-parleurs encerclant le public afin d’immerger celui-ci – qui est l’origine du projet Pompei. Sans reprendre à l’identique les morceaux du concert originel (on pourra entendre par exemple des extraits de l’album Dark Side of the moon, publié quelques années après), cet hommage à Pink Floyd propose une expérience d’écoute immersive inédite. Le système d’écoute à 360 degrés, totalement englobant, permet une répartition des sons dans l’espace, créant ainsi une cathédrale sonore, sculpture au sein de laquelle l’auditeur est libre de choisir entre une écoute déambulatoire ou une écoute contemplative. À défaut de Vésuve, les jardins de Noirlac offrent un cadre des plus propices pour confier son imaginaire aux vibrations psychédéliques de cette musique intemporelle.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Quatre musiciens interprètent les plus fameux morceaux du Pink Floyd des années 1970 en mode immersif : encerclé par les haut-parleurs, venez faire l’expérience de la 3D sonore !

© Fabien Tournan