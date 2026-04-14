Ponctuations théâtrales en lien avec la thématique des musées, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence

Ponctuations théâtrales en lien avec la thématique des musées Samedi 23 mai, 19h30, 19h45, 20h30, 20h45, 21h30, 21h45 Musée des tapisseries Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Cette année, l’option théâtre du lycée militaire s’associe à nos musées pour présenter quelques minutes théâtrales en résonance avec l’art : au fil de la soirée, venez découvrir leurs prestations autour de Léonard de Vinci et Mona Lisa, de Cézanne ou encore des femmes artistes. Trois thématiques à découvrir successivement ou ponctuellement

au Musée des Tapisseries à 19h30 et 19h45, 20h30 et 20h45, 21h30 et 21h45

et au Musée du Vieil Aix à 20h15, 21h15 et 22h15

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries L’histoire de Don Quichotte : neuf tapisseries d’après C.J Natoire tissées à la Manufacture Royale de Beauvais en un exemplaire unique (cartons conservés au château de Compiègne). Les Grotesques : série tissée à Beauvais vers 1689 sur des cartons de J.B Monnoyer. Les Jeux russiens : quatre tapisseries tissées à la Manufacture de Beauvais à partir de 1769, d’après Leprince. Maquettes, costumes, décors et documents divers sur l’histoire du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Cette année, l’option théâtre du lycée militaire s’associe à nos musées pour présenter quelques minutes théâtrales en résonance avec l’art : au fil de la soirée, venez découvrir leurs prestations de …

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