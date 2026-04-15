ponctuations théâtrales en lien avec la thématique des musées, Musée du Vieil Aix, Aix-en-Provence

ponctuations théâtrales en lien avec la thématique des musées Samedi 23 mai, 20h15, 21h15, 22h15 Musée du Vieil Aix Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Cette année, l’option théâtre du lycée militaire s’associe à nos musées pour présenter quelques minutes théâtrales en résonance avec l’art : au fil de la soirée, venez découvrir leurs prestations autour de Léonard de Vinci et Mona Lisa, de Cézanne ou encore des femmes artistes. Trois thématiques à découvrir successivement ou ponctuellement

au Musée des Tapisseries à 19h30 et 19h45, 20h30 et 20h45, 21h30 et 21h45

et au Musée du Vieil Aix à 20h15, 21h15 et 22h15

Musée du Vieil Aix 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442918978 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Vieil-Aix-1052 Des collections très variées, témoignage du riche patrimoine historique et artistique de la ville s’y déploient : mobilier, tentures en cuir, peintures, faïences, poupées anciennes miniatures. Exceptionnel paravent évoquant la Fête-Dieu ainsi qu’un ensemble de marionnettes et de décors de l’ancienne crèche parlante d’Aix. S’y ajoute depuis peu une œuvre rare du XVIIe siècle, le « Modello » de Giovanni Battista Gaulli, dit le Baciccio, maquette en trois dimensions d’un ambitieux projet (non réalisé) pour la coupole de l’atrium du baptistère de Saint Pierre de Rome.

Cette année, l’option théâtre du lycée militaire s’associe à nos musées pour présenter quelques minutes théâtrales en résonance avec l’art : au fil de la soirée, venez découvrir leurs prestations de …

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