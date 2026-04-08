Pool Party 2000’s Centre Aquatique GâtinéO Parthenay

Parthenay

Pool Party 2000’s

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Viens t’ambiancer sur la playlist 2000’s de DJ Garryk !

Au programme DJ, et food trucks dans le jardin de GâtinéO

Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.

Sans inscription.

Maillot de bain obligatoire. .

Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Pool Party 2000’s

L’événement Pool Party 2000’s Parthenay a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine