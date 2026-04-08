Pool Party 2000’s Centre Aquatique GâtinéO Parthenay
Pool Party 2000’s Centre Aquatique GâtinéO Parthenay samedi 20 juin 2026.
Parthenay
Pool Party 2000’s
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Viens t’ambiancer sur la playlist 2000’s de DJ Garryk !
Au programme DJ, et food trucks dans le jardin de GâtinéO
Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.
Sans inscription.
Maillot de bain obligatoire. .
Centre Aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Pool Party 2000’s
L’événement Pool Party 2000’s Parthenay a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine
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