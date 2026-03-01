Pool Party à la Piscine Olympique Piscine Olympique Châlons-en-Champagne

Pool Party à la Piscine Olympique

Piscine Olympique 45 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:15:00

2026-03-13

Tout public

Pool Party à la Piscine Olympique !

– Trampoline aquatique géant

– Plongeoir 3m et 5m

– DJ

Bonus spécial une entrée gratuite avec l’Alégra (sous conditions d’accès). .

Piscine Olympique 45 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 22 70

