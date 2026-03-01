Pool Party à la Piscine Olympique Piscine Olympique Châlons-en-Champagne
Pool Party à la Piscine Olympique
Piscine Olympique 45 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 22:15:00
2026-03-13
Tout public
Pool Party à la Piscine Olympique !
– Trampoline aquatique géant
– Plongeoir 3m et 5m
– DJ
Bonus spécial une entrée gratuite avec l’Alégra (sous conditions d’accès). .
Piscine Olympique 45 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 22 70
