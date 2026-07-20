Pop ! Le festival du vin nature en musique Nîmes
dimanche 18 octobre 2026 · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Pop ! Le festival du vin nature en musique
250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-18
Pop ! Le Festival du Vin Vivant en Musique prendra ses quartiers à Paloma pour une 4e édition les 18 et 19 octobre 2026.
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250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Pop! The Vin Vivant en Musique Festival will take place at %E0 Paloma for its 4th %E9edition on October 18 and 19, 2026.
L’événement Pop ! Le festival du vin nature en musique Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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