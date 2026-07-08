Informations pratiques

Amiens

Pop-Up Cinema E.T L’EXTRA-TERRESTRE

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

AMIENS ETOUVIE Avenue de Bourgogne, devant la Médiathèque

Mercredi 26 août

15h-17h30 Ateliers et jeux avec la caravane NOMAD

19h Nevada, Théâtre Inexorable (1h, Tout public)

20h-21h Pique-nique en musique avec la fanfare Super5

Orkestar

21h Le jardin participatif de Pierre Rollin, court métrage

réalisé par Carmen en 2017

21h E.T L’EXTRA-TERRESTRE, film de Steven Spielberg

(1982, 2h) dès 10 ans

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

AMIENS ETOUVIE Avenue de Bourgogne, devant la Médiathèque

Mercredi 26 août

15h-17h30 Ateliers et jeux avec la caravane NOMAD

19h Nevada, Théâtre Inexorable (1h, Tout public)

20h-21h Pique-nique en musique avec la fanfare Super5

Orkestar

21h Le jardin participatif de Pierre Rollin, court métrage

réalisé par Carmen en 2017

21h E.T L’EXTRA-TERRESTRE, film de Steven Spielberg

(1982, 2h) dès 10 ans .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

AMIENS ETOUVIE Avenue de Bourgogne, in front of the M%E9diath%E8que

Wednesday, August 26

3:00–5:30 p.m.: Workshops and games with the NOMAD caravan

7:00 PM: Nevada, Théâtre Inexorable (1 hour, All ages)

8:00–9:00 PM: Picnic with live music featuring the Super5

Orkestar marching band

9:00 PM: Pierre Rollin’s Community Garden, a short film

directed by Carmen in 2017

9:00 PM: E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL, a film by Steven Spielberg

(1982, 2 hours) Ages 10 and up

L’événement Pop-Up Cinema E.T L’EXTRA-TERRESTRE Amiens a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS